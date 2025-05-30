Журналисты подтвердили гибель 110 тысяч российских военных в Украине. По числу потерь на долю населения лидирует Тыва, откуда на войну отправляют заключенных

«Русской службе Би-би-си» и «Медиазоне» по состоянию на конец мая 2025 года удалось установить имена 110 608 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

По числу потерь на долю населения среди регионов России с большим отрывом лидирует Тыва (120 смертей на каждые 10 тысяч мужчин), подсчитали в «Би-би-си». Следом идут Бурятия (91 смерть) и республика Алтай (89).

Каждый четвертый погибший житель Тывы — это осужденный, отправленный на войну из колонии. Это в полтора раза выше, чем средние показатели по России.

Тыва, отмечает «Русская служба Би-би-си», более 10 лет занимает первое в стране место по уровню преступности на 100 тысяч человек. При этом в этой республике, судя по доступной статистике, чаще, чем в других регионах РФ, приговаривают за умышленное причинение вреда здоровью, убийства и покушения.

Но самая крупная категория потерь среди жителей Тывы — это профессиональные военные, пишет «Би-би-си». Они составляют треть всех подтвержденных потерь в республике, что в 1,5 раза больше, чем в среднем по России.

В Тыве базируется 55-я мотострелковая бригада, которая участвовала в полномасштабном вторжении в Украину с первых дней и понесла существенные потери, отмечает издание.

«Тыва — это бедный, неблагополучный регион с отсутствием социальных лифтов. Плюс еще и уровень преступности высокий. В таком регионе мужчины в целом оказываются более склонны к рискованному поведению. И их легче вовлечь в участие в войне — добровольно или добровольно-принудительно», — пояснил «Би-би-си» российский ученый, специализирующийся на вопросах демографии и попросивший об анонимности ввиду чувствительности темы.

В Бурятии каждый пятый погибший был мобилизованным. Это почти в два раза больше, чем в среднем по России. Бурятия, отмечает «Русская служба Би-би-си», стала одним из символов жесткой модели мобилизации в России. По данным правозащитников, регион был одним из лидеров как по числу забранных в армию мужчин, так и по количеству жалоб от родственников и самих призванных.

В республике Алтай мобилизацию проводили «в щадящем режиме», а ставку местные власти сделали на добровольцев, пишет «Би-би-си». В итоге для этой республики доля погибших добровольцев — 47% от общего числа потерь, что в 1,9 раз больше, чем в среднем по России.

Для сравнения журналисты приводят данные по Москве. Там на 10 тысяч мужского населения приходится только трое погибших. Из них только 10% — заключенные, 26% — добровольцы, 15% — мобилизованные и 20% — профессиональные военные.

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» при помощи команды волонтеров с первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину ведут подсчет сообщений о гибели российских военных — в СМИ, на сайтах органов власти или в соцсетях. В подсчете не учитываются потери военных формирований самопровозглашенных ЛНР и ДНР. С 16 мая, когда предыдущий раз публиковались данные о погибших, журналисты и волонтеры выяснили еще 2000 новых имен погибших.

Журналисты подчеркивают, что реальные потери армии РФ в российско-украинской войне больше, поскольку не все сообщения о гибели российских военных попадают в открытые источники.

Читайте также

160 тысяч погибших российских солдат Главный для РФ итог трех лет войны: страна расплачивается за нападение на Украину сотнями жизней в день. Новая оценка потерь от «Медузы» и «Медиазоны»

Читайте также

160 тысяч погибших российских солдат Главный для РФ итог трех лет войны: страна расплачивается за нападение на Украину сотнями жизней в день. Новая оценка потерь от «Медузы» и «Медиазоны»