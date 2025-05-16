«Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель 108 тысяч российских военных в Украине. Среди погибших более пяти тысяч офицеров

«Русской службе Би-би-си» и «Медиазоне» по состоянию на середину мая 2025 года удалось установить имена 108 608 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Среди погибших более пяти тысяч офицеров, в том числе 10 генералов и 524 полковника и подполковника.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», в первый год войны доля офицеров в общих потерях достигала 20%, затем снизилась до 10%, а к весне 2025 года сократилась до 2-3%.

«Во-первых, это связано и с изменением тактики (опытных кадровых военных сейчас стараются беречь для точечных операций). Во-вторых, сейчас основной метод восполнения потерь — это масштабная вербовка добровольцев, которые служат рядовыми и гибнут во много раз чаще, чем командиры», отмечают авторы исследования.

Каждый четвертый погибший среди тех, чьи данные удалось подтвердить «Русской службе Би-би-си» и «Медиазоне», подписал контракт на службу в российской армии уже после начала войны.

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» при помощи команды волонтеров с первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину ведут подсчет сообщений о гибели российских военных в СМИ, на сайтах органов власти или в соцсетях. В подсчете не учитываются потери военных формирований самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Журналисты подчеркивают, что реальные потери армии РФ в российско-украинской войне больше, поскольку не все сообщения о гибели российских военных попадают в открытые источники.

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