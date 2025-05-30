Житель Сочи, арестованный за избиение подруги и уехавший на войну, спустя два месяца вернулся домой

Житель Сочи Николай Алиев, который был арестован по обвинению в избиении бывшей партнерши Ксении Душановой и уехавший на войну в Украине из СИЗО, вернулся домой. Об этом сообщила «Новая газета Европа».

27 мая в аккаунте Алиева в телеграме появились две сторис с автомобилем Toyota. Через два дня он опубликовал видео, на котором танцует в клубе. 30 мая он рассказал, что переехал жить в Красную Поляну.

По информации издания, Алиев заключил контракт с Минобороны РФ в СИЗО не позднее марта 2025 года. В апреле сообщалось, что он уехал на войну в Украине. В разговоре с корреспондентом «Новой газеты Европа» Алиев не ответил прямо на вопрос, приехал ли он в Сочи в отпуск или его освободили от несения службы. По его словам, сотрудники СК вернули ему телефон.

«Всем интересно, где я нахожусь. И знают, что я здесь, все знают что я рядом с морем нахожусь. Это мой родной дом, никто мне не может запретить. Я ничего не нарушаю. У меня есть поступки, которые я совершил в пользу своего государства Российской Федерации», — сказал Алиев.

Он утверждает, что в ходе военных действий в одиночку участвовал в боевом задании, после чего ему дали «льготу», подарили автомобиль Bentley и выплатили 38 миллионов рублей.

Во время беседы с журналистом Алиев обвинил свою бывшую подругу в «развратном образе жизни» и заявил, что собирается выступить на телевидении.

Ксения Душанова (Оксана Башкирова) познакомилась с Алиевым (настоящее время — Рашид Мурад оглы) в феврале 2024 года в Сочи. Вскоре Алиев стал ограничивать общение Душановой с другими людьми, контролировать ее соцсети и переписки, а потом избил женщину. Когда Душанова ушла от него, он нашел ее и еще раз избил. В результате женщина получила серьезные травмы и лишилась одного глаза.

В декабре 2024 года Центральный районный суд Сочи арестовал Алиева по обвинению в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 часть 1 статьи 105 УК), сообщали местные СМИ. По другой версии, Алиеву вменили умышленное причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК).

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