Житель Сочи, арестованный за избиение подруги (она в результате потеряла глаз), уехал воевать в Украину

Житель Сочи Николай Алиев (настоящее имя — Рашид Мурад оглы), арестованный по обвинению в том, что он несколько раз избил бывшую партнершу Ксению Душанову (Оксана Башкирова) и выбил ей глаз, уехал воевать в Украину. Об этом сама Душанова сообщила в инстаграме. Внимание на ее сообщение обратила «Медиазона».

«Потерпевшую в известность не ставят! Вдруг сменился следователь и под предлогом „тайна следствия“ тихонечко, никого не поставив в известность, отправили на СВОбоду!» — написала Душанова.

Информацию о том, что Алиев подписал контракт с Минобороны РФ и уехал воевать, ей подтвердил адвокат, рассказала Душанова телеграм-каналу «Осторожно, новости». По ее словам, защита женщины «„чисто случайно“ узнала, что Алиев уже находится на ».

Душанова познакомилась с Алиевым в Сочи в феврале 2024 года, рассказывала сама женщина «Холоду». Вскоре Алиев стал ограничивать общение Душановой с другими людьми, контролировать ее соцсети и переписки, а потом избил женщину. Когда Душанова ушла от него, он нашел ее и еще раз избил. В результате женщина получила серьезные травмы и лишилась одного глаза.

В декабре 2024 года Центральный районный суд Сочи арестовал Алиева по обвинению в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 часть 1 статьи 105 УК), сообщали местные СМИ. По другой версии, Алиеву вменили умышленное причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК).

Душанова еще в феврале опасалась, что Алиев может отправиться на войну и избежать наказания.