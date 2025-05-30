Президент США Дональд Трамп проведет совместную пресс-конференцию с бизнесменом и руководителем Департамента эффективности госслужащих (DOGE) Илоном Маском, покидающим правительство. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами и будет помогать нам. Илон — потрясающий человек!», — написал Трамп.

Мероприятие начнется в 30 мая в 13:30 по Восточноамериканскому времени (20:30 мск).

Маск как глава департамента DOGE формально занимает должность специального государственного служащего, по закону он не может занимать этот пост более 130 дней в году. 30 мая этот срок истекает.

Маск был одним из главных спонсоров президентской кампании Трампа, а сразу после его победы его называли его вторым по влиянию человеком в Белом доме. Однако деятельность Маска на посту DOGE и скандалы, в которые он попадал, писали американские СМИ, привели к тому, что он потерял симпатии как подавляющего большинства американцев, так и самого Трампа.

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