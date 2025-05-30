Тейлор Свифт выкупила права на свои первые шесть альбомов. Четыре из них она уже перезаписала и выпустила заново

Американская певица Тейлор Свифт выкупила мастер-записи (оригинальные записи, с которых делают копии альбомов) своих первых шести альбомов. Об этом она сообщила в письме на своем официальном сайте.

«Я почти перестала думать о том, что это когда-нибудь может случиться. <…> Вся музыка, которую я когда-либо создавала, теперь принадлежит мне», — написала певица.

Права на оригинальные записи были выкуплены у инвестиционного фонда Shamrock Capital, которым управляют потомки основателей Walt Disney Company. Певица также получила права на свои видеоклипы, концертные записи, обложки альбомов, фотографии и неизданные песни.

В 2019 году права на мастер-записи первых шести альбомов Свифт были куплены музыкальным менеджером Скутером Брауном, который сотрудничал в том числе с Канье Уэстом, у которого со Свифт давний конфликт. Браун получил права на альбомы Свифт, когда его компания Ithaсa Holdings купила Big Machine Records, с которым певица заключила контракт в возрасте 15 лет — и которому права принадлежали. В ноябре 2020 года певица сообщила, что Браун продал все права на песни фонду Shamrock Capital. Она отмечала, что оба раза ее музыку продавали без ее ведома.

В связи с этим Свифт решила заново записать шесть своих первых альбомов. С 2021 по 2023 года она перезаписала и выпустила альбомы Fearless (первоначально выпущен в 2008 году), Red (2012), Speak Now (2010) и 1989 (2014).

Свифт пока так и не выпустила перезаписи альбомов Reputation (2017) и дебютного Taylor Swift (2006). Будут ли они выпущены, из письма певицы не ясно.

За сколько Свифт купила права на мастер-записи, неизвестно. В 2020 году они были проданы за 300 миллионов долларов. BBC News отмечает, что слухи о том, что певица заплатила от 600 миллионов до миллиарда долларов, не соответствуют действительности.

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