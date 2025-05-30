Бывший премьер Украины Николай Азаров стал академиком РАН

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук, сообщает ТАСС.

Азаров — доктор геолоого-минералогических наук. Он избран академиком по отделению наук о Земле, по специальности «горные науки».

Как уточняет T-invariant, кандидатуру Азарова поддержали 527 академиков (14 выступили против, 15 воздержались). Издание называет избрание бывшего премьера прецедентом, так как академиком РАН впервые стал человек с ноль.

Николай Азаров занимал должность премьер-министр Украины с 2010 по 2014 год. Его кандидатуру на этот пост предложил тогдашний президент страны Виктор Янукович. После того, как в феврале 2014 года Янукович лишился поста президента, Азаров покинул территорию Украины и перебрался в Россию. В Украине в отношении Азарова возбуждены несколько уголовных дел, он объявлен в розыск.

29 мая T-invariant писал, что двух членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) — профессора-лингвиста Уральского государственного университета Елену Березович и директора Института русского языка имени Виноградова Федора Успенского — не утвердили в качестве академиков на выборах РАН. По данным издания, это связано с тем, что Березович и Успенский три года назад подписали письмо против российского вторжения в Украину.