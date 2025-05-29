T-invariant: в РАН не поддержали избрание в академики двух ученых, подписавших антивоенное письмо

Двух членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) — профессора-лингвиста Уральского государственного университета Елену Березович и директора Института русского языка имени Виноградова Федора Успенского — не утвердили в качестве академиков на выборах РАН. Об этом сообщило издание T-invariant. По данным издания, это связано с тем, что Березович и Успенский три года назад подписали письмо против российского вторжения в Украину.

За их избрание проголосовало чуть меньше половины состава академиков РАН (всего их порядка 780 человек). Для избрания кандидат должен получить больше половины голосов всех академиков. Успенского поддержали 352 академика, Березович — 351.

Против их избрания выступил академик РАН, генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» Валерий Кашин. Он напомнил, что Березович и Успенский в 2022 году подписали «открытое письмо в поддержку Украины и против ».

«Прошло три года. Что творится на Украине с русским языком и литературой, мы все видим. Березович — заведующая кафедрой русского языка, Успенский — директор института. Они должны как-то реагировать, они поменяли свою позицию или остались на той же позиции. По крайней мере, в открытой пресс я ничего такого не наблюдал», — цитирует Кашина издание.

Два источника T-invariant среди членов РАН утверждали, что за заявлением Кашина может стоять Михаил Ковальчук — глава Курчатовского института и брат Юрия Ковальчука, владельца банка «Россия» и друга Владимира Путина.

«Ставленников Ковальчука по их отделению не выдвинули и он решил наехать на историков и филологов руками Кашина. Также этот призыв, что Березович и Успенский должны прокомментировать свою позицию, поддержал руководитель медицинского отделения РАН», — сказал один из собеседников издания.

При этом собеседники издания отметили, что многие ожидали гораздо меньше поддержки Березович и Успенского на голосовании.

«Сигнал был четкий, мы все думали, что их прокатят полностью, а так им обоим не хватило буквально около 40 голосов. По нынешним временам, это можно считать акцией протеста членов РАН, против начальства, против давления сверху, против Михаила Ковальчука, который стоит за этим. Сегодня многие из нас оглушены этим», — заявил собеседник T-invariant.

Официально результаты голосования планируется объявить 30 мая.

В феврале 2022 года на сайте T-invariant было опубликовано открытое письмо российских ученых и научных журналистов против войны с Украиной. В нем, в частности, говорилось, что для этой войны «нет никаких разумных оправданий». Авторы письма требовали «немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины» и «уважения суверенитета и территориальной целостности украинского государства». Письмо подписали более восьми тысяч человек.

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