Минкультуры заказало реставрацию мавзолея Ленина почти на 20 миллионов рублей. Во время работ там расширят помещение для хранения оружия

Министерство культуры России заключило контракт на 19,6 миллиона рублей на реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В карточке закупки говорится, что подрядчик должен провести работы «по сохранению объекта культурного наследия федерального значения „Мавзолей Ленина Владимира Ильича и Сталина Иосифа Виссарионовича“, 1929-1930 годов». Речь идет о противоаварийных и реставрационных работах, а также о работах «по приспособлению к современному использованию» мавзолея, объясняется в тендере.

Минкультуры обозначило, что готово потратить на реставрацию чуть больше 20 миллионов рублей. В итоге контракт был заключен с группой компаний «ЕКС», которая обязалась выполнить работы дешевле. Срок исполнения контракта — 19 июня 2027 года.

В тендере отмечается, что у подрядчика должна быть действующая лицензия на проведение «работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

Кроме того, в проектной документации к закупке говорится, что во время работ часть помещений мавзолея должны быть приспособлены для «административных нужд», в том числе подрядчик должен будет увеличить площадь помещения для хранения оружия.

Мавзолей — памятник-усыпальница у Кремлевской стены в Москве. С 1924 года там хранится тело Владимира Ленина. В 1953-1961 годах в мавзолее находился саркофаг с телом Иосифа Сталина, но в итоге его похоронили в некрополе на Красной площади.

Мавзолей построен в неоегипетском стиле по проекту советских архитекторов Исидора Француза и Алексея Щусева. В здании три этажа, в том числе один подземный. Общая площадь мавзолея — почти 3,2 тысячи квадратных метров.

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