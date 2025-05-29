МИД РФ: состав российской делегации на новых переговорах с Украиной не изменится

Состав российской делегации на втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле будет тем же, что и на переговорах 16 мая. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Та же российская делегация», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Российскую делегацию на переговорах 16 мая в Стамбуле возглавлял помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, Москва подготовила меморандум, который излагает ее позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», о чем стороны договаривались во время первого раунда переговоров.

Украина настаивает, чтобы РФ передала документ заранее. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что встречи «должны давать результаты», поэтому к каждой из них необходимо подготовиться, а для этого Киеву нужно понимать российскую позицию. Он подчеркнул, что со своей стороны он уже передал Мединскому украинский меморандум. При этом Умеров отметил, что «у российской стороны есть еще как минимум четыре дня до отъезда, чтобы предоставить нам свой документ для ознакомления».

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