Bloomberg: компания Apple вместо операционной системы iOS 19 выпустит сразу iOS 26

Компания Apple собирается масштабно изменить нумерацию своих операционных систем, сообщило 29 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам собеседников журналистов, следующие операционные системы Apple будут называться по году, следующему после их выпуска, а не по номеру версии. То есть на смену нынешней версии iOS 18 придет iOS 26, а не iOS 19, как предполагалось ранее.

Другие операционные системы будут называться iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

Apple решила внести изменения ради единообразия своего брендинга, а также, чтобы не путать клиентов и разработчиков. Текущие операционные системы имеют разные номера — iOS 18, watchOS 12, macOS 15 и visionOS 2, поскольку их начальные версии выпустили в разное время.

Ожидается, что Apple объявит об изменениях на Всемирной конференции разработчиков WWDC 9 июня.

Представитель Apple отказался от комментариев.

Крупные компании нередко меняют нумерацию своих разработок. Так, компания Samsung в 2020 году переименовала свой флагманский телефон линейки Galaxy S в честь года его выпуска, перейдя к Galaxy S20 (предыдущая версия, выпущенная в 2019-м, называлась Galaxy S10). Компания Microsoft в 1995 году начала именовать свои операционные системы по году их выпуска, выпустив Windows 95, Windows 98 и Windows 2000. Подход Apple немного отличается, поскольку компания будет использовать предстоящий год, а не текущий.

Компания Apple, как ранее писало агентство Bloomberg, собирается в 2025 году масштабно изменить интерфейс iPhone, iPad и Mac для нового поколения пользователей. Обновление, запланированное на конец года, кардинально изменит внешний вид операционных систем, затронув стиль иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок.