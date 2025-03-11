Bloomberg: Apple собирается масштабно изменить интерфейс iPhone, iPad и Mac

Компания Apple планирует в 2025 году существенно модернизировать программное обеспечение, чтобы изменить интерфейс iPhone, iPad и Mac для нового поколения пользователей. Об этом 10 марта сообщил журналист агентства Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на источники.

Ожидается, что обновление, запланированное на конец года, кардинально изменит внешний вид операционных систем, затронув стиль иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок.

По словам источников, Apple стремится упростить навигацию и управление устройствами. Дизайн в значительной степени основан на программном обеспечении шлемов смешанной реальности Vision Pro.

Как отметил автор Bloomberg, ключевая цель изменений — сделать разные операционные системы Apple похожими и более последовательными. Сейчас приложения, иконки и стили окон различаются в macOS, iOS и visionOS. Кроме того, Apple рассчитывает, что новый интерфейс поможет подстегнуть спрос на устройства.

Марк Гурман назвал запланированное обновление одной из самых масштабных модернизаций программного обеспечения за всю историю Apple. Для Mac это будет самым значительным обновлением с момента выхода операционной системы Big Sur в 2020 году, а для iPhone — крупнейшим обновлением с момента выхода iOS 7 в 2013 году.

За разработку программного обеспечения отвечает вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай. Он руководит группой, определяющей, как выглядит и работает программное обеспечение. Алан Дай ранее отвечал за разработку операционной системы для Apple Watch, а также iOS 7.

Ожидается, что обновление представят на Всемирной конференции разработчиков WWDC в июне. Изменения станут доступны в версиях ПО iOS 19, iPadOS 19, а также macOS 16.

Представитель Apple отказался от комментариев.

О шлеме Vision Pro

Год назад Apple выпустила шлем смешанной реальности ​​Vision Pro. Он должен был совершить революцию, но оказался никому не нужен Что мешает подобным устройствам стать популярными — и есть ли в них смысл в 2025 году?

О шлеме Vision Pro

Год назад Apple выпустила шлем смешанной реальности ​​Vision Pro. Он должен был совершить революцию, но оказался никому не нужен Что мешает подобным устройствам стать популярными — и есть ли в них смысл в 2025 году?