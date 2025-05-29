Актеру Даниле Козловскому и рэперу Slimus запретили въезд в Латвию

Власти Латвии запретили актеру Даниле Козловскому и рэперу Slimus (Вадим Мотылёв) въезд на территорию страны на неопределенный срок, сообщил глава латвийского МИДа Байба Браже.

Что именно стало поводом для запрета, не сообщается.

Решение было принято на основании части 2 статьи 61 Иммиграционного закона Латвии, отметила министр. Rus TvNet сообщает, что эта норма позволяет МИДу блокировать въезд лицам, чье пребывание в стране «противоречит интересам безопасности или внешней политики» государства. Обычно на этом основании в черные списки вносят артистов, выступавших в аннексированном РФ Крыму.

Козловский сыграл главную роль в фильме «Викинг» 2016 года, который снимался на полуострове. Slimus выступал в Крыму с концертами. После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022-м оба артиста выступили против войны. В частности, из-за антивоенной позиции прокремлевские активисты писали на них доносы.

В 2024 году Козловский выступал в Риге, а Slimus собирался дать концерт в столице Латвии в июле.