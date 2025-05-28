Германия пообещала профинансировать производство в Украине дальнобойных ракет

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Германия профинансирует производство украинских дальнобойных ракет.

По словам Мерца, которые приводит Deutsche Welle, ограничений на использование такого оружия украинского производства не будет. Соответствующий меморандум в ближайшее время должны подписать министры обороны двух стран. Дальнейшие детали раскрываться не будут, подчеркнул Мерц.

На вопрос о возможной поставке дальнобойных ракет Taurus Мерц отвечать не стал.

Ранее Bild сообщал, что Германия рассматривает возможность финансирования разработки Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 километров. При этом, как подчеркивало издание, о поставках Украине Taurus речь и при новом правительстве не идет, это «по-прежнему табу».

На разработку и запуск производства украинских дальнобойных ракет, по данным Bild, Германия собирается выделить 1 миллион евро. Издание отмечало, что Украина уже разрабатывает такое оружие и проводила испытания некоторых образцов.

Обновление: В Кремле назвали «дальнейшим провоцированием войны» заявления Мерца о дальнобойных ракетах для Украины. «Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше, и это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Германия при предыдущем канцлере Олафе Шольце воздерживалась от поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. В апреле 2025 года Мерц еще до своего избрания на пост канцлера говорил, что «сделал бы это [поставил бы Taurus Киеву], но только при согласовании с европейскими партнерами». 26 мая Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое было поставлено Украине.

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