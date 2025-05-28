Беларусь перенесет военные учения с Россией вглубь страны и сократит число их участников для «снижения напряженности»

Основные маневры совместных белорусско-российских учений «Запад-2025» будут перенесены от западных границ вглубь страны, сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

«Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности. Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию. Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь», — заявил Хренин (цитата по «Белта»).

В свою очередь начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что число участников учений «Запад-2025» будет сокращено почти вдвое. При этом, пишет ТАСС, Ревенко заявил, что решение о сокращении числа участников учений было утверждено еще в апреле.

Совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» планируется провести в середине сентября. На них военные двух стран планируют отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства России и Беларуси. В Минобороны Беларуси подчеркивали, что учения «Запад» проводят планово раз в 3-4 года. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в середине мая говорил, что в учениях примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Польша ранее заявила, что совместно с НАТО готовит в ответ на «Запад-2025» крупнейшие за последние годы дивизионные маневры.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в интервью The Economist в феврале, что власти России готовятся отправить в Беларусь большое количество войск, которые могут задействовать для вторжения в одну из стран НАТО.