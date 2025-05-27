Samsung Display отказалась от закупки золота, вольфрама и тантала из России

Компания Samsung Display, дочерняя структура Samsung, решила в 2024 году не приобретать российское золото, вольфрам и тантал, сообщила 27 мая газета «Коммерсант», ссылаясь на отчетность компании.

Как отмечает издание, данные о поставках этих металлов за 2022 и 2023 годы скрыты, а в 2021 году компания получала золото, вольфрам и тантал от 11 российских предприятий. В одном из них, Соликамском магниевом заводе, заявили, что никогда не поставляли тантал напрямую Samsung Display, и предположили, что это могли делать посредники.

Директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов предположил, что компания Samsung продолжила закупать российское сырье, однако через посредников. По его мнению, из-за длинных цепочек поставок стоимость устройств вырастет на 2–5%.

Источник «Коммерсанта» среди производителей электроники при этом сообщил, что Samsung отказался от российских металлов, перейдя на азиатских поставщиков сырья.

В Samsung и Samsung Display не ответили на запрос издания.

Samsung Display — дочернее предприятие Samsung, входит в Samsung Semiconductor, производит дисплеи для телевизоров, телефонов, ноутбуков. Дисплеи компании используются в айфонах компании Apple.

Компания Apple в 2022 году стала первым иностранным производителем электроники, который отказался от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий.