Apple отказалась от вольфрама, тантала и золота из России
Компания Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий «по требованию правительства США», сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на финансовую отчетность производителя по итогам 2022 года.
При этом в отчетности говорится, что Apple продолжает получать вольфрам с завода «Молирен» в Московской области. В российской компании это не комментировали.
«Коммерсант» отметил, что другой крупный производитель электроники, южнокорейская компания Samsung, судя по отчетности, продолжает получать тантал, вольфрам и золото от российских компаний.
По данным управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, поставки вольфрамового концентрата в США из России в 2021 году составляли в денежном выражении около трех миллионов долларов и занимали около 3,5% рынка этого металла. «Apple могла заместить поставки из РФ, например, за счет Китая, который, в свою очередь, может использовать российские концентраты для производства металла», — допускает эксперт.
После полномасштабного российского вторжения в Украину многие иностранные компании, в том числе Apple и Samsung, ограничили поставки в Россию. Технологические компании также стали сокращать закупки российского сырья, к сентябрю 2022 года, пишет «Коммерсант», они упали более чем на 70%. В основном это коснулось металлов, которые используют для производства полупроводников и микросхем.