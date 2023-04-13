Apple отказалась от вольфрама, тантала и золота из России

Компания Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий «по требованию правительства США», сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на финансовую отчетность производителя по итогам 2022 года.

При этом в отчетности говорится, что Apple продолжает получать вольфрам с завода «Молирен» в Московской области. В российской компании это не комментировали.

«Коммерсант» отметил, что другой крупный производитель электроники, южнокорейская компания Samsung, судя по отчетности, продолжает получать тантал, вольфрам и золото от российских компаний.

После полномасштабного российского вторжения в Украину многие иностранные компании, в том числе Apple и Samsung, ограничили поставки в Россию. Технологические компании также стали сокращать закупки российского сырья, к сентябрю 2022 года, пишет «Коммерсант», они упали более чем на 70%. В основном это коснулось металлов, которые используют для производства полупроводников и микросхем.