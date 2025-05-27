Politico: посольства США получили от Белого дома указание не назначать новые собеседования для получения студенческих виз. Заявителей хотят проверять в соцсетях
Белый дом приостановил назначение новых собеседований на получение студенческих виз в посольствах США и рассматривает возможность обязать заявителей проходить проверку в соцсетях, сообщает Politico.
Издание ссылается на телеграмму, которую госсекретарь США Марко Рубио разослал в посольства по всему миру. Она звучит так: «С этого момента в рамках подготовки к расширению обязательной проверки и проверки в социальных сетях консульские отделы не должны увеличивать количество мест для записи на прием по студенческим или обменным визам (F, M и J) до тех пор, пока не будут выпущены отдельные указания».
Отдельные указания, как пишет Politico, ожидаются в ближайшие дни. Собеседования, которые уже были назначены, могут проводиться.
В телеграмме, отправленной в посольства, не уточняется, на что будет нацелена проверка соцсетей и что она должна будет выявлять. Если администрация осуществит этот план, отмечает Politico, это может серьезно замедлить обработку заявлений на студенческие визы, а также отразиться на многих университетах, которые в значительной степени зависят финансово от иностранных студентов.
Одним из учебных заведений, с которым у Белого дома после прихода Трампа сильнее всего обострились отношения, стал Гарвардский университет. Администрация Трампа обвиняет Гарвард в антисемитизме из-за студенческих пропалестинских акций в 2023–2024 годах. Гарвард считает, что власти превышают свои полномочия. В середине апреля правительство США заморозило финансирование Гарвардского университета более чем на 2,2 миллиарда долларов в виде грантов и контрактов, а позже исключило учебное заведение из программы, которая позволяет принимать иностранных студентов.