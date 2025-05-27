Минобороны России обвинило Украину в «провокационных шагах» для «срыва переговорного процесса»

Минобороны России заявило, что Украина при поддержке некоторых стран Европы предприняла «ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса».

В сообщение утверждается, что по инициативе РФ «был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта».

«Вместе с тем, киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны.

По данным ведомства, с 20 по 27 мая российские средства ПВО уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник, из которых «вне зоны специальной военной операции — 1465».

Минобороны отчиталось, что в ответ на действия Украины российская армия нанесла удары «высокоточным оружием» и беспилотниками «исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины».

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — утверждают в ведомстве.

В ночь на 25 мая российские войска выпустили по Украине почти 300 дронов и 70 ракет. Под удар попали Киев и 12 областей страны. Погибли 12 человек, десятки пострадали. В частности, в Житомирской области погибли трое детей из одной семьи — 8-летний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман Мартынюки

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