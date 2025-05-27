«До конца еще сами не самообеспечились». Калининградский губернатор запретил вывозить из региона картофель

Сельскохозяйственные предприятия Калининградской области не должны вывозить выращенный у себя картофель в другие регионы. Об этом во вторник на заседании местного правительства заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

По словам чиновника, в настоящее время Калининградская область не полностью обеспечивает себя «по овощной группе и картофелю».

«До конца еще сами не самообеспечились, а картофель вывозим. Но затем картофель завозится уже по другой цене. Мы два раза логистику оплачиваем. Может быть, наш же картофель еще и обратно привозят», — сказал губернатор (цитата по «Интерфаксу»). — Пока нет полной обеспеченности области по картофелю и по овощной группе, все выращенное необходимо оставлять здесь в регионе».

Весной 2025 года жители Калининградской области неоднократно жаловались властям о резком подорожании картофеля — до 100 рублей за килограмм, отмечает «Интерфакс».

По итогам 2024 года Росстат назвал картофель одним из самых подорожавших продуктов питания — его стоимость по сравнению с годом ранее выросла на 91,9%.

По данным «Коммерсанта», с начала 2025 года средняя оптовая стоимость картофеля в России выросла на 85,2% и составила рекордные 46,3 рубля за килограмм. Вслед за этим выросла и розничная цена, которая к концу апреля достигла 85,4 рубля за килограмм. Участники рынка в качестве причин роста цен назвали сокращение урожая в 2024 году из-за плохой погоды и нехватку семенного материала.