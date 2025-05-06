«Коммерсант»: оптовая стоимость картофеля в России выросла до рекордной за всю историю наблюдений

Средняя оптовая стоимость картофеля урожая 2024 года в России к концу апреля выросла в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,3 рубля за килограмм, пишет «Коммерсант». Участники рынка называют эту цену рекордной за всю историю наблюдений.

С начала года рост оптовой стоимости составил 85,2%, следует из данных, предоставленных участниками рынка. Вслед за этим выросла и розничная цена, которая, по данным Росстата, к концу апреля достигла 85,4 рубля за килограмм. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

Участники рынка в качестве причин роста цен называют сокращение урожая в 2024 году из-за плохой погоды и нехватки семенного материала. По данным Росстата, в 2024 году сбор картофеля во всех хозяйствах России сократился на 11,9% по сравнению с прошлым годом и составил 17,8 миллиона тонн.

Также эксперты отмечают дефицит посевных площадей. По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, в 2023 году рекордный урожай привел к снижению стоимости, из-за чего отпускные цены производителей не всегда покрывали затраты, и они сократили посевные площади. В 2025 году площади под картофель, согласно Минсельхозу, вырастут на 2,3%. Но собеседники «Коммерсанта» из числа переработчиков отмечают, что сбор урожая может начаться позднее из-за влияния майских заморозков на сроки посадки картофеля. По их словам, неопределенность на рынке сохранится до конца июня — начала июля, когда в России обычно начинается уборка картофеля.

По итогам 2024 года Росстат называл картофель одним из самых подорожавших продуктов питания — его стоимость по сравнению с 2023-м выросла на 91,9%. В Федеральной антимонопольной службе это объясняли в частности эффектом «низкой базы», поскольку в 2023 году картофель, напротив, подешевел на 15,8%.

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