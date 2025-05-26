В Магнитогорске суд оштрафовал фотографа из-за снимка с радужным флагом, опубликованного на сайте американского фотобанка

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска оштрафовал фотографа Татьяну Гладских, которая разместила в фотобанке снимок с радужным флагом по статье о публичной демонстрации символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП), пишет телеграм-канал «База».

Дело было рассмотрено 29 апреля. В постановлении, опубликованном на сайте суда, говорится, что публичное демонстрирование символики экстремистской организаций» Гладских совершила 21 марта. Сама она пояснила в суде, что еще в 2020–2021 годах выложила на сайте Dreamstime (это американский фотобанк, где дизайнеры могут купить стоковые снимки для своей работы) фотографию, на которой изображена «она с другой девушкой на фоне флага из шести полос цвета радуги и с браслетами такой же расцветки на руках».

По словам Гладских, ей «известно, что радужный флаг является символом движения ЛГБТ, но о том, что указанное движение признано экстремистским на территории России ей не известно». Она утверждает, что удалила фотографию после того, как ее вызвали в прокуратуру. В деле в числе исследованных доказательств также фигурирует рапорт начальника отделения ЦПЭ ГУ МВД России (Центр «Э») по Челябинской области, обнаружившего фото.

Вину, как говорится в постановлении, Гладских признала. Суд при этом отметил, что давность размещения фотографии «юридического значения для рассмотрения дела не имеет» и оштрафовал Гладских на две тысячи рублей.

Я работаю с фотобанками давно, и когда еду за границей и вижу свои фото — то уверена, что их покупали. А когда я вижу в России мои фотографии, то я на 99% уверена, что их своровали. Поэтому я заключила договор с юридической фирмой, которая защищает мои права. К примеру, висит в нашем городе баннер с моей фотографией. Я пишу в организацию: «Уверена, что вы ее не покупали, а это нарушение». Они просто меня посылают. И вот мои юристы идут в суд — тех, кто своровал мои фото, штрафуют. Поэтому недовольных, я думаю, много. Видимо, они и стали специально, целенаправленно искать такие вот фото. На них случайно наткнуться невозможно. Это надо было зайти на сайт, в мой профиль и набрать ту самую аббревиатуру, — сказала Гладских телеграм-каналу «База».

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