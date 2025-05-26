«Не сам ли Путин их заказал?» Charlie Hebdo обратился в суд из-за распространения фальшивых обложек журнала, высмеивающих Украину

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo обратился в суд в Париже с жалобой на подделку своих обложек. Об этом сообщается на сайте журнала. Эту информацию также подтвердил юрист Charlie Hebdo Ришар Малка, сообщает Le Figaro.

«В интернете появляются „обложки“, имитирующие стиль издания и бесцеремонно использующие подписи его художников. Кто стоит за этой мистификацией? Пока мы этого не знаем, поэтому подали жалобу против неустановленного лица. У всех этих неуклюжих подделок есть одна общая черта: они очерняют Украину, высмеивают поддержку Европы и Франции в адрес президента Владимира Зеленского, а иногда распространяют слухи о гендерной идентичности [первой леди Франции] Брижит Макрон. Начинаешь задаваться вопросом, не сам ли Путин их заказал», — заявил журнал.

В жалобе Charlie Hebdo говорится, что за последние два года в телеграме и соцсети Х было опубликовано не меньше 15 фальшивых обложек журнала с комментариями и подписями на русском языке. По мнению редакции Charlie Hebdo, обложки предназначены для российской аудитории, чтобы создать у нее впечатление, будто Charlie Hebdo поддерживает Владимира Путина.

«Речь идет о почти промышленном подходе, который набирает обороты: появилось множество обложек выполненных очень качественно. <…> За этим стоит умысел, явно похожий на пророссийскую пропаганду», — заявил Ришар Малка.

Редакция Charlie Hebdo обратилась в суд, чтобы «развеять сомнения, которые эти манипуляции могут породить в общественном сознании». Журнал заявил, что надеется найти «как минимум авторов, а возможно, и спонсоров этой пропаганды».

По оценке фактчекингового проекта «Проверено», с 2022 года прокремлевские телеграм-каналы опубликовали по меньшей мере 70 фейковых обложек разных сатирических журналов. Примерно на каждой третьей из них была поддельная карикатура из Charlie Hebdo.

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