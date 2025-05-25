Дрон сбросил банку с краской на территорию посольства РФ в Швеции

Посольство России в Швеции заявило, что в ночь на 25 мая на территории дипмиссии с дрона была сброшена банка с краской.

«Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», — сообщается в телеграм-канале посольства.

Российская дипмиссия отмечает, что «подобные нападения регулярно продолжаются уже более года», и подчеркивает, что «ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях».

В заявлении, опубликованном посольством, говорится, что российские дипломаты неоднократно обращались в полицию и МИД страны, требуя обеспечить безопасность и неприкосновенности дипмиссии, но «результатов, тем не менее, нет».

В ноябре 2024 года, когда посольство РФ в Швеции сообщало об очередной банке с краской, сброшенной на его территорию, дипломаты подчеркивали, что злоумышленники также неоднократно повреждали «проезжую часть, автомобили, иное имущество российской дипмиссии». В конце января 2025 года, судя по информации в телеграм-канале посольства, ворота дипмиссии на легковом автомобиле пытался протаранить гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции, его задержала вызванная сотрудниками полиция.