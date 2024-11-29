Дрон сбросил краску на территорию посольства РФ в Швеции

Беспилотник сбросил краску на территорию посольства РФ в Стокгольме, сообщают шведские СМИ, в том числе Aftonbladet. Дрон пролетел над российской дипмиссией около 2:15 по местному времени 29 ноября.

На фотографии из посольства РФ, которую публикует Dagens Nyheter, видны следы красной краски на асфальте.

Представитель полиции Стокгольма Матс Эрикссон сообщил, что дрон пытались найти с помощью вертолета, но поиски завершились неудачей.

Пока инцидент квалифицируется как вандализм, но не исключено, что в деле могут появиться и другие статьи — посольство РФ в Стокгольме находится недалеко от аэропорта и запуск дрона в этом месте, как указывает Dagens Nyheter, может нарушать положения Закона об авиации.

Эрикссон напомнил, что 28 ноября в посольство Швеции в России бросили бутылки с зажигательной смесью, а на стенах оставили надписи (Mash сообщал, что задержаны трое подозреваемых, которые устроили нападение на посольство якобы в знак протеста против решения Швеции увеличить помощь Украине). «Кто-то, естественно, увидит возможные связи между событиями», — заявил Эрикссон (цитата по Aftonbladet).

Пресс-служба российского посольства в Швеции заявила, что «данный случай далеко не первый и не единственный — за период с мая сего года этот инцидент стал уже десятым». Ранее, сообщается в телеграм-канале посольства, «неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество российской дипмиссии». О происшествиях, сообщило посольство РФ, дипломаты сообщали в МИД Швеции, «тем не менее, злоумышленники до сих пор так и не были найдены, и, как видим, спокойно совершают новые вылазки».