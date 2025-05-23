В городе Елец Липецкой области обломки сбитого украинского беспилотника упали на жилой дом
Источник: Игорь Артамонов
Дроны ВСУ в ночь на 23 мая атаковали город Елец в Липецкой области. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, обломки одного из сбитых ПВО беспилотников упали на жилой дом, повредив около 20 квартир.
Также из-за падения дрона возник пожар в промышленной зоне, в результате которого пострадали восемь человек, сообщил Артамонов.
Украинские военные уже несколько дней подряд атакуют беспилотниками российские регионы. Минобороны РФ утром 23 мая сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областями.