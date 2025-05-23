The Insider: пропавшая спикер парламента белорусской оппозиции Анжелика Мельникова была в отношениях с сотрудником спецслужб Беларуси

Пропавшая спикер парламента белорусской оппозиции Анжелика Мельникова состояла в отношениях с сотрудником белорусских спецслужб Алексеем Лобеевым, говорится в Thе Insider.

По данным издания, Мельникова и Лобеев начали встречаться не позже 2023 года: с 26 августа по 5 сентября они вместе летали на Кубу. Кроме того, в январе 2024-го Лобеев летал на Шри-Ланку, где в то же время находилась и Мельникова.

На Шри-Ланке, по данным The Insider, сотрудник белорусских спецслужб сделал оппозиционерке предложение и подарил кольцо, хотя с 2017 года состоит в браке с другой женщиной.

В свою очередь Мельникова к моменту помолвки с Лобеевым рассказывала друзьям, что рассталась с мужем, хотя они продолжали жить в одной квартире в Варшаве.

Лобееву 32 года. Он родился в семье белорусского военного и окончил военный факультет БГУ. Где именно работает Лобеев, расследователи не установили. С Мельниковой он путешествовал по паспорту на имя Алексея Гордеева.

«Военный факультет БГУ готовит кадры как для ГРУ, так и для КГБ, и оба ведомства могут выдавать документы прикрытия, поэтому однозначно установить аффилиацию сложно (как и в России, возможен и промежуточный вариант — военная контрразведка)», — пишет Thе Insider.

В 2019 году Лобеев участвовал в мероприятии белорусских военных в госпитале в Гродно. На том же празднике, судя по фото, находился тогдашний глава ГРУ Беларуси Руслан Косыгин.

белорусской оппозиции в конце марта сообщил, что Анжелика Мельникова, в последнее время проживавшая в Польше, перестала выходить на связь. Позже власти Польши сообщили, что она покинула страну еще в феврале. Дочери Мельниковой и ее бывший муж нашлись в Беларуси, где она сама сейчас — неизвестно.

Хакерская группировка сообщала, что Мельникова вывела на личные счета более 150 тысяч долларов основанного ей фонда Bialorus Liberty. В частности, на счет этого фонда поступил грант для Координационного совета на 107 тысяч долларов. Как сообщалось, доступ к счетам Bialorus Liberty был только у Мельниковой.

Что еще известно об исчезновении Мельниковой

В Польше пропала спикер парламента белорусской оппозиции Анжелика Мельникова Ее бывший муж и дети, которые жили вместе с ней, нашлись в Беларуси

Что еще известно об исчезновении Мельниковой

В Польше пропала спикер парламента белорусской оппозиции Анжелика Мельникова Ее бывший муж и дети, которые жили вместе с ней, нашлись в Беларуси