В Польше пропала спикер парламента белорусской оппозиции Анжелика Мельникова Ее бывший муж и дети, которые жили вместе с ней, нашлись в Беларуси

Анжелика Мельникова на марше белорусов в Варшаве, 26 января 2025 года Marek Antoni Iwanczuk / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Кто такая Анжелика Мельникова

Ей 38 лет. Она родилась в городе Несвиж в Минской области. У нее лингвистическое и экономическое образование. В 2016-2018 годах Анжелика была заместителем генерального директора по связям с общественностью в Coca-Cola Beverages Belarus — белорусской компании, которая имеет право производить напитки под товарными знаками The Coca‑Cola Company. Она ушла из компании из-за второй беременности. У них с мужем, программистом Андреем Мельниковым, две дочери 6 и 12 лет (по другим данным, 7 и 13 лет).

Анжелика рассказывала, что в то время их семья жила в достатке. Они с мужем купили квартиру без кредита, ездили отдыхать по несколько раз в год. До 2020 года Мельникова, по собственным словам, не интересовалась политикой. Протесты из-за выборов президента Беларуси застали ее в родном Несвиже, куда она перебралась из-за коронавируса. Возмущенная жестоким обращением милиции с протестующими, Мельникова участвовала в акциях в Несвиже и Минске, записывала обращения, давала интервью. Ее дважды штрафовали за участие в протестах, в общей сложности на сумму в эквиваленте 600 долларов.

В сентябре 2020 года Анжелика с мужем и детьми уехала в Украину, опасаясь, что на нее заведут уголовное дело. «Но мы не хотели этого [переезда]. Я не хотела бросать свою 85-летнюю бабушку, свою маму», — признавалась Мельникова. Из Украины она перебралась в Польшу, где благодаря польским корням получила вид на жительство, а позднее и гражданство. С 2022 года Мельникова сотрудничала с Народным антикризисным управлением (НАУ) — политической инициативой бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко, который присоединился к оппозиции во время протестов 2020-го.

Латушко предложил Мельниковой возглавить список его фракции на выборах в . В июле 2024 года Мельникова стала спикером КС. Она планировала развивать его как орган, альтернативный официальному белорусскому парламенту, подконтрольному Александру Лукашенко. Тогда же Мельникова говорила, что развелась с мужем, который перестал поддерживать ее политическую деятельность, однако они сохранили «цивилизованные отношения» и вместе участвуют в воспитании дочерей.

Что известно об исчезновении Мельниковой

Координационный совет сообщил об исчезновении Мельниковой 28 марта. По информации КС, она перестала выходить на связь 25 марта. Издание «Еврорадио» сообщило, что лично коллеги на видели Мельникову уже несколько недель: она говорила, что болеет ковидом. «Наша нива» написала, что Мельникова улетела из Польши на самолете и покинула территорию Евросоюза. Вместе с ней пропали ее дочери, добавило «Зеркало».

Вице-спикер КС Станислава Глинник заявила, что Мельникова отошла от дел совета еще в феврале, взяв больничный. Сама Глинник в последний раз разговаривала с ней по телефону 7 марта; в этот день Мельникова не появилась на мероприятии, которое должна была посетить, и объяснила это ухудшением самочувствия. 21 марта она в последний раз участвовала в общем созвоне по делам КС (без камеры), а 24 марта — в созвоне по другой теме (с камерой). На следующий день она перестала выходить на связь.

29 марта пресс-секретарь министра внутренних дел Польши Яцек Добжиньский заявил, что Мельникова уже «много недель» не в Польше. «Еврорадио» сообщило, что она точно была в Варшаве 20 февраля: у этот день она пришла в студию издания, чтобы дать интервью. Позднее Павел Латушко заявил, что, по информации польской полиции, в конце февраля Мельникова вылетела за пределы Евросоюза; она якобы планировала отправиться в Лондон. Затем ее след потерялся. 23 марта ее бывший муж уехал автобусом из Польши в Беларусь.

Последний эфир Анжелики Мельниковой на «Еврорадио» Еўрарадыё

Что говорит бывший муж Мельниковой

31 марта «Зеркало» сообщило, что Андрея Мельникова видели в Несвиже с дочерьми. 7 апреля он подтвердил изданию, что девочки с ним, но сказал, что не знает, где Анжелика: «Мы же разведены. <…> Естественно, тоже волнуюсь, куда она пропала. <…> Ждем, когда появится».

Мать Мельниковой Оксана Николаевна, которой «Еврорадио» позвонило под видом коллеги ее дочери, призналась, что бывший зять привез внучек к ней в Несвиж, но о местонахождении дочери не говорит: «Может, расстраивать не хочет или что».

При этом, по данным «Еврорадио», Андрей жил с Анжеликой и дочерьми в одной съемной квартире в Варшаве. 8 апреля сосед Анжелики сказал «Еврорадио», что не видел ее саму с 1 марта, а «несколько недель назад» какой-то мужчина (возможно, Андрей) выносил из ее квартиры собранные вещи.

Что еще важно знать

Сразу после новостей об исчезновении Мельниковой «Наша нива» написала, что Координационный совет потерял доступ к счету, на который должен был прийти транш от доноров КС примерно на 100 тысяч евро. При этом телеканал «Белсат» сообщил, что у КС нет юридического лица и собственных банковских счетов.

Позднее стало понятно, что речь идет про счет фонда «Białoruś Liberty», который Мельникова основала в 2022 году. Он получал гранты для КС, а также для «Киберпартизан» — анонимного сообщества белорусских хакеров-активистов, появившегося во время протестов 2020-го. Из-за исчезновения Мельниковой на счету фонда зависли «несколько десятков тысяч долларов» грантовой помощи для «Киберпартизан». Пришел ли на счет фонда последний грант для КС, пока неизвестно: совет направил донорам запрос, успели ли они перевести деньги.

Где Мельникова, неизвестно до сих пор. Павел Латушко подал заявление о ее исчезновении в польскую полицию, а сооснователь фондов помощи пострадавшим от репрессий BYhelp і BYSOL Алексей Леончик — в британскую полицию. «Я решил выяснить, действительно ли Анжелика приземлилась в Великобритании. Потому что мне кажется очень странным, что человек, который прилетел из Польши в другую страну, перемещения между которыми достаточно хорошо отслеживаются, просто исчез», — сказал Леончик «Белсату».

Представители белорусской оппозиции обсуждают разные версии исчезновения Мельниковой. Большинство из них связаны с белорусскими спецслужбами, — допускается, что ее могли завербовать, выкрасть или даже убить. Последнюю версию высказал, в частности, Алексей Леончик. «Об этом [исчезновении] могут забыть через несколько недель, спишут все на то, что Анжелика решила украсть 100 тысяч евро [гранта для КС], что для Лондона не является значительной суммой. Все эти теории, в том числе и то, что она агент, абсолютно не соответствуют ее профилю», — считает Леончик.

2 апреля Павел Латушко заявил, что команда НАУ геолоцировала мобильный телефон Мельниковой и выяснила, что 19 и 25 марта он был в Минске. При этом 7 апреля Латушко сообщил, что польская полиция не считает вероятным нахождение самой Мельниковой в Беларуси. Белорусская пропаганда тоже пока не муссирует эту тему. Единственным исключением стала публикация в одном из телеграм-каналов силовиков фотографии, на которой Мельникова якобы подписывает протокол допроса. Но оказалось, что этот снимок был сделан в Польше летом 2024 года.