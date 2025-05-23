Российские военные нанесли ракетные удары по порту Одессы и городу Чугуеву. Есть погибшие и раненые

Российские войска днем 23 мая атаковали портовую инфраструктуру Одессы, сообщает глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

По его данным, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами.

В результате атаки погиб один работник порта. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В то же время глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил о еще одной российской атаке. По его данным, войска РФ нанесли ракетный удар по городу Чугуев. В результате погибла одна местная жительница. Еще двое мужчин ранены.

23 мая Россия и Украина начали масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились на переговорах в Стамбуле. Ожидается, что обмен военнопленными продлится до 25 мая.

Читайте также

Война Тысяча сто восемьдесят пятый день. Россия и Украина проводят самый масштабный обмен пленными с начала войны

Читайте также

Война Тысяча сто восемьдесят пятый день. Россия и Украина проводят самый масштабный обмен пленными с начала войны