«Коммерсант»: пятерых российских штурмовиков обвинили в убийстве и мародерстве в Курской области

В Курской области военными следственными органами расследуется уголовное дело в отношении военнослужащих, которых обвинили в бандитизме, убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и мародерстве (статьи 209, 105 и 351.2 УК), сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, всего по делу проходят пять военных из подразделения штурмовиков, непосредственно участвовавших в боевых действиях.

Один из фигурантов дела — Михаил Осипов, которого уже арестовали в рамках расследования. Его защитники дважды пытались обжаловать избранную меру пресечения во Втором западном окружном военном суде в Москве, но суд оставил арест в силе.

Еще один фигурант дела — солдат Александр Лисунов, которого вместе с Осиповым арестовал Курский гарнизонный военный суд по обвинению в пособничестве убийству. По данным издания, Лисунов в итоге осудили в особом порядке в связи с признанием вины за сокрытие преступления (статья 316 УК).

«Медиазона» пишет, что приговор Лисунову вынесли 25 февраля. Вместе с ним, по информации издания, по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) был осужден Валентин Овсиенко. О решении суда не сообщалось.

В деле Лисунова описывается один из эпизодов, который вменяют военным. По версии следствия, они семь раз выстрелили в ноги человеку, а затем убили его выстрелом в голову. После этого тело убитого спустили в подвал разрушенного дома, облили горючим и подожгли. В сокрытии следов и принимал участие, по данным следствия, Лисунов.

Один из адвокатов сообщил «Коммерсанту», что военнослужащих обвинили в убийстве сослуживца, с которым обвиняемые поссорились. Фигуранты дела, судя по публикации, вину признают. По их словам, они убили военного, который пытался уклониться от участия в боевых действиях и сбежать с фронта. При этом они отрицают грабежи и разбои, утверждая, что в брошенных зданиях «брали какую-то мелочь, которая могла пригодиться, чтобы обустроить солдатский быт».

Первый известный приговор по делу о мародерстве в отношении российского военного вынесли в январе 2025 года. Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Станислава Лопатина виновным в мародерстве (часть 1 статьи 356.1 УК РФ). К какому сроку его приговорили, неизвестно.