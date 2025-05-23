Bloomberg: Россия не поддерживает идею проведения в Ватикане переговоров о мирном урегулировании

Российская сторона не заинтересована в проведении в Ватикане переговоров по мирному урегулированию войны в Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Российские чиновники, по данным издания, не планируют, чтобы президент Владимир Путин сейчас ездил в Ватикан или куда-либо еще для переговоров, вместо этого они сосредоточены на переговорах на техническом уровне, которые начались в Стамбуле 16 мая.

Ватикан как место проведения переговоров, отмечает Bloomberg, не устраивает власти РФ по ряду причин. Путин не поедет в Италию, государство-член НАТО, из-за проблем с безопасностью, а Россия не считает Ватикан нейтральным в конфликте, заявил изданию политолог Сергей Марков.

Bloomberg также напоминает, что Италия — одна из стран, ратифицировавших Римский статут, предусматривающей, что она должна задержать Путина по выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру.

Кроме того, по данным источников издания, против участия Ватикана в переговорах о мирном урегулировании выступает Русская православная церковь (РПЦ). Там, пишет Bloomberg, считают Римско-католическую церковь историческим соперником в Украине и недовольны тем, что Ватикан не осудил закрытие храмов РПЦ украинскими властями.

The Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам в ходе разговора 19 мая, что следующие переговоры делегаций России и Украины пройдут в Ватикане. По данным издания, ожидается, что встреча состоится в середине июня.

О готовности Ватикана принять переговоры РФ и Украины 20 мая говорила и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

В Кремле, в свою очередь, сказали, что решение по месту проведения дальнейших переговоров пока не принято. «Это решение принимается всеми заинтересованными сторонами. Такого решения пока не было», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 мая.

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