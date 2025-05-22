The Moscow Times: более 20 уроженцев России, которые отказались от российского гражданства ради сербского, не смогли его получить из-за «негласного запрета» на выдачу паспортов

Более 20 уроженцев России, проживающих в Сербии, остались без гражданства, так как отказались от российского паспорта ради сербского, но не смогли его получить. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на консультанта, знакомого с ситуацией, и одного из людей, оказавшихся без гражданства.

Согласно законодательству, после трех лет жизни в Сербии с видом на жительство дается право на постоянное место жительства с возможностью подачи заявления на получение паспорта. При этом для получения паспорта Сербии необходимо отказаться от другого гражданства.

По словам одного из собеседников издания, после отказа от российского гражданства бывшие россияне не получили сербские паспорта и сейчас являются апатридами, то есть лицами без гражданства.

Консультант, с которым поговорило The Moscow Times, предположил, что причиной сложившейся ситуации стал «негласный запрет» сербских властей на предоставление гражданства выходцам из России, Украины и Беларуси. Он утверждает, что на практике выдача паспортов гражданам этих стран фактически приостановлена.

По данным «Важных историй», за три года войны в Украине власти Сербии подписали указы о принятии 204 россиян в сербское гражданство с формулировкой «в интересах республики». Статья закона, на основании которой власти Сербии в особом порядке выдавали паспорта за заслуги перед страной, не требует отказа от другого гражданства и даже проживания в Сербии.

В числе россиян, в особом порядке получивших сербское гражданство за «заслуги» перед страной, оказались сотрудники российских оборонных предприятий, менеджеры госкомпаний, глава департамента безопасности РЖД, спонсирующий добровольческий отряд «Эспаньола», который воюет в Украине, и чеченский владелец российских активов компании Danone.

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