Правительство США запретило Гарвардскому университету зачислять иностранных студентов

Правительство США запретило Гарвардскому университету принимать на обучение иностранных студентов, пишет The New York Times.

Министерство внутренней безопасности направило в университет письмо о том, что немедленно аннулирует сертификат программы, позволяющей принимать обучающихся по обмену.

Журналисты NY Times, которым удалось ознакомиться с копией письма, назвали действия властей «серьезной эскалацией в их противостоянии с университетом».

Официально ни в правительстве США, ни в Гарварде письмо не комментировали.

Правительство США впервые пригрозило Гарварду запретом принимать иностранных студентов в середине апреля, требуя от руководства вуза предоставить отчеты о «незаконных и насильственных действиях» обучающихся там иностранцев. Министерство внутренней безопасности обвиняет университет в том, что он «попустительствует антисемитизму» из-за пропалестинских протестов учащихся.

Параллельно с этим в апреле Белый дом потребовал от Гарварда проведения широких реформ, пригрозив в противном случае полностью лишить университет федерального финансирования. В числе требований правительства — сократить влияние преподавателей-активистов и прекратить принимать студентов, «враждебных американским ценностям и институтам». Гарвард отказался, после чего власти заморозили гранты на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

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