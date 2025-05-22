Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Госдума приняла в третьем чтении закон об установлении административной ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

За продажу энергетиков детям теперь предусмотрены штрафы: от 30 до 50 тысяч для граждан, от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч — для юридических лиц.

В канале Госдумы напомнили, что ранее в России был введен запрет на продажу энергетиков детям, но «без установления штрафов» этот запрет «работать не будет».

«Вред здоровью ребенка от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других осложнений. Есть случаи, когда дети после приема таких напитков попадали в больницу в прединсультном состоянии. <…> Наша задача — защитить детей и уберечь их от потребления продукции, опасно влияющей на здоровье», — заявили в Госдуме.

1 марта 2025 года вступил в силу закон, согласно которому несовершеннолетние не могут покупать безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Продавец будет вправе попросить покупателя показать паспорт.

Читайте также

В России запретили продавать детям энергетики. Неужели они действительно так опасны? А сколько банок в день можно выпить без вреда для здоровья? 9 карточек