Александр Ревва получил российское гражданство. Он родился в Донецке и выступал против войны

Родившийся в Донецке артист Александр Ревва получил российское гражданство, сообщило РИА Новости со ссылкой на «юридические документы». По данным агентства, в начале мая Ревва указал в этих документах гражданство РФ.

ТАСС обнаружил сведения о российском гражданстве артиста в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В ней говорится, что Ревва зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 23 июня 2022 года.

Когда Ревва именно получил гражданство России, неясно.

Александр Ревва — бывший участник шоу Comedy Club, актер и шоумен. Ревва также выступает в образе певца Артура Пирожкова.

Ревва родился в Донецке. 24 февраля 2022 года, в день начала российского вторжения, артист опубликовал в фейсбуке антивоенный пост. Отец Реввы Владимир утверждал в интервью «Комсомольской правде», что рассорился с сыном из-за войны. В ответ комик заявил, что у него «никогда не было отца» — тот ушел из семьи, когда Ревва был ребенком.

Несколько концертов Реввы в 2023 году перенесли из-за «технических проблем». Как утверждает ТАСС, после начала войны артист уехал из России в Испанию, но затем вернулся и «более не высказывался публично на политические темы».