Путин посетил Курскую область впервые после того, как Минобороны РФ отчиталось об освобождении региона от ВСУ

Владимир Путин посетил Курскую область, объявила утром 21 мая пресс-служба Кремля. Точная дата «рабочей поездки» не указывается, сообщается лишь, что она состоялась «накануне».

Путин встретился «с представителями добровольческих организаций» и врио главы региона Александром Хинштейном, а также побывал в городе Курчатов, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, заявила пресс-служба Кремля.

Встреча Путина с волонтерами в Курской области. Дата съемки не раскрывается, опубликовано 21 мая Пресс-служба президента России

Встреча Путина с волонтерами в Курской области. Дата съемки не раскрывается, опубликовано 21 мая Пресс-служба президента России

Поездка Путина в Курскую область стала первой с конца апреля, когда Минобороны РФ объявило о полном освобождении региона от украинских военных (хотя на территории России ВСУ, как писала «Медуза», оставались).

До этого президент РФ посещал Курскую область в марте вскоре после того, как российские войска вернули под свой контроль город Суджа.