Нацгвардия Украины сообщила о гибели шестерых человек в результате удара российской ракеты по полигону в Сумской области

Шесть человек погибли, более 10 получили ранения в результате российского ракетного удара по полигону в Сумской области, сообщила Нацгвардия Украины в своем фейсбуке утром 21 мая. Удар был нанесен во время занятий по стрельбе, следует из сообщения.

Проводится служебное расследование, командир воинской части отстранен. В сообщении подчеркивается, что «командованием Национальной гвардии Украины ранее были разработаны алгоритмы и предоставлены все необходимые распоряжения относительно действий в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава».

Когда был нанесен ракетный удар, не уточняется. Сумская областная военная администрация вечером 20 мая сообщала об ударе по Шосткинской общине.

В ночь на 21 мая войска РФ атаковали Сумскую область. Из-за удара дронов обесточена часть областного центра, сообщил глава региона Олег Григоров, добавив, что пострадал один человек. По данным городской администрации, прервана подача электричества на объекты водоснабжения города. Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы.

13 апреля российские военные нанесли ракетный удар по центру Сум, в результате которого погибли 35 человек, в том числе два ребенка. Более 120 человек пострадали.

Минобороны РФ утверждало, что целью удара по Сумам было место совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» и что в результате якобы были убиты более 60 военнослужащих ВСУ. Украинские источники сообщили, что церемония награждения действительно проводилась, но не подтвердили заявления Минобороны РФ о погибших военных.

Российский удар по Сумам

«Мне не нужны эти медали и бумажки» The Washington Post поговорила с украинским военным, который участвовал в награждении в Сумах, когда город атаковали российские ракеты

Российский удар по Сумам

«Мне не нужны эти медали и бумажки» The Washington Post поговорила с украинским военным, который участвовал в награждении в Сумах, когда город атаковали российские ракеты