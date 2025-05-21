«Мы не сможем завершить войну, не поговорив с Путиным». Госсекретарь США отказался назвать президента России военным преступником

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на войне в Украине совершались действия, которые можно квалифицировать как военные преступления, но отказался назвать президента России Владимира Путина военным преступником.

Рубио выступал 21 мая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Конгрессмен-демократ Билл Китинг спросил у госсекретаря, считает ли Рубио Россию агрессором в конфликте с Украиной. «Да, Россия вторглась в Украину», — ответил Рубио.

После этого Китинг спросил у Рубио, считает ли он Владимира Путина — «человека, с которыми мы [США] ведем переговоры» — военным преступником.

На это госсекретарь сказал, что некоторые из произошедших в Украине случаев можно охарактеризовать как военные преступления, «но наша цель — положить конец войне».

«Мы не можем завершить войну, не поговорив с Путиным», — заявил Рубио.

«Это довольно просто. Он — военный преступник? Человек, с которым мы ведем переговоры, Владимир Путин — военный преступник?» — снова спросил Китинг.

«Но я пытаюсь ответить на ваш вопрос и говорю, что мы пытаемся положить конец войне. <…> Военные преступления были совершены. Без сомнения. И кто ответит за это? Для этого наступит время и место. Но сейчас задача — положить конец войне», — заявил Рубио.

Китинг обвинил Рубио в «непоследовательности» и «увиливании». Госсекретарь в свою очередь заявил, что каждый день, пока продолжается война, гибнут люди, «все больше людей получают ранения и совершается все больше военных преступлений».

Всего Китинг шесть раз задал Рубио вопрос, считает ли он Путина военным преступником.

JUST IN: All Hell Breaks Loose When Sec. Marco Rubio Refuses To Call Vladimir Putin A War Criminal Forbes Breaking News

В январе 2017 года, во время слушаний по утверждению Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря, Рубио, который тогда занимал пост сенатора, спросил у кандидата, считает ли он Путина военным преступником. Тот ответил, что не стал бы использовать такую формулировку. «Не должно быть трудно сказать, что Владимир Путин является военным преступником. И меня огорчает ваша неспособность сказать то, что, по моему мнению, общепризнано», — заявил тогда Рубио.

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