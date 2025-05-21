CNN: новые данные разведки США показывают, что вероятность израильского удара по иранским ядерным объектам «значительно возросла»

США получили новые разведданные, свидетельствующие, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, пишет CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Опасения, что Израиль нанесет такой удар, вызваны не только публичными и частными сообщениями израильских лидеров, но и перехваченными сообщениями и наблюдениями за перемещениями военных. В числе таких приготовлений, которые наблюдали США, два источника называют перемещение авиационных боеприпасов и завершение учений. Однако эти признаки, как пишет CNN, также могут быть просто попытками Израиля оказать давление на Иран, чтобы он отказался от ключевых пунктов своей ядерной программы.

По словам одного из собеседников CNN, в последние месяцы вероятность израильского удара «значительно возросла» — и более вероятным его делает перспектива соглашения по ядерной программе между США и Ираном, которой в Израиле недовольны. Однако пока неясно, принято ли в Израиле окончательное решение по удару, говорят источники CNN.

Один из собеседников CNN говорит, что США активизируют сбор разведданных, чтобы быть готовыми оказать помощь, если израильские лидеры решат нанести удар. Но источник, знакомый с обстановкой внутри администрации Трампа, говорит, что США вряд ли помогут Израилю нанести удары если только Тегеран не устроит какую-то серьезную провокацию.

Американские чиновники считают, что такой удар станет «дерзким разрывом» с Дональдом Трампом, а также может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

В 2015 году было утверждено соглашение Ирана с рядом стран (Совместный всеобъемлющий план действий), которое предусматривало сворачивание иранской ядерной программы. В 2018 году Трамп во время своего первого срока на основании разведданных о развитии иранской ядерной программы вывел США из сделки в одностороннем порядке, и с тех пор непрямые переговоры Тегерана с Вашингтоном были безуспешными.

В феврале 2025 года Трамп сам грозил Ирану масштабными бомбардировками, если Тегеран откажется от новой ядерной сделки (из прошлой США вышли в 2018 году). Однако президент США также утверждал, что предпочитает заключить соглашение. В апреле США и Иран начали непрямые переговоры при посредничестве Омана. Вашингтон требует полного отказа Ирана от разработки ядерного оружия. После нескольких раундов переговоров Тегеран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием арабских стран и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию Вашингтона свернуть ядерную программу, писал The New York Times.

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