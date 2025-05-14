The New York Times: Иран предложил создать консорциум для обогащения урана с привлечением американских инвестиций

Иран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием арабских стран и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию Вашингтона свернуть ядерную программу, пишет The New York Times со ссылкой на четыре иранских источника.

По словам собеседников NYT, предложение подразумевает создание консорциума, в рамках которого Иран будет обогащать уран до уровня ниже необходимого для ядерного оружия, а затем отправлять его в другие арабские страны для гражданского использования.

Сделка, которая позволит Ирану обогащать уран до 3,67%, будет иметь сходство с ядерным соглашением 2015 года, но основным отличием будет присутствие на месте представителей других стран для дополнительного уровня надзора, пишет NYT. Иранские чиновники отмечают, что, в отличие от сделки, срок которой предусматривал 15 лет, план совместного предприятия будет постоянным.

По данным четырех источников NYT, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предложил эту идею спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу во время переговоров в Омане 11 мая. Представитель Уиткоффа Эдди Васкес заявил, что это «не соответствуют действительности». По его словам, это предложение «никогда не выдвигалось на первый план и не обсуждалось».

Неясно, насколько осуществимо создание ядерного предприятия, если участниками будут Иран и два его крупнейших конкурента — Саудовская Аравия и ОАЭ, отмечает газета. К тому же Иран и США в течение 45 лет не имели дипломатических отношений, и частные американские компании могут не захотеть инвестировать в ядерные реакторы Ирана, пишет NYT.

В 2015 году ряд стран заключили с Ираном соглашение, которое предусматривало сворачивание ядерной программы Тегерана (Совместный всеобъемлющий план действий). В 2018-м Трамп на основании разведданных о развитии иранской ядерной программы вывел США из сделки в одностороннем порядке, после чего Тегеран возобновил производство урана. За время президентства Джо Байдена, как отмечал Axios, ядерная программа Ирана «значительно продвинулась». В конце декабря 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что Иран нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана (для производства ядерного оружия необходим обогащенный до 90% и выше уран).

После прихода Трампа на второй срок США и Иран начали переговоры (пока непрямые, при посредничестве Омана) о сокращении ядерной программы Тегерана и с апреля провели уже несколько раундов. Вашингтон настаивает на полном отказе Тегерана от обогащения урана, а также, как говорил Стив Уиткофф в интервью Breitbart News 9 мая, на необходимости закрытия трех ключевых ядерных объектов страны в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иранские чиновники много раз называли закрытие своей ядерной программы «красной линией», но, по словам Уиткоффа в том же интервью, правительство Ирана по итогам переговоров согласилось, что стране не нужно ядерное оружие.

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