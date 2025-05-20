В Испании произошел сбой в работе стационарной телефонной связи и интернета в разных частях страны. Об этом сообщила газета El Pais.

Причиной сбоя стал некий «инцидент при проведении работ по обновлению в сети» испанской телекоммуникационной компании Telefonica. «Мы провели некоторые работы по модернизации сети, которые повлияли на определенные услуги в некоторых компаниях. Мы работаем над решением этой проблемы», — заявили в Telefonica.

El Pais пишет, что сбой затронул работу служб экстренной помощи в некоторых автономных сообществах страны. В частности, перестал работать единый номер 112. К 09:30 по местному времени (10:30 мск) работа телефонов экстренных служб была восстановлена.

Британский вещатель LBC передает, что сбой также затронул всех ведущих операторов Испании — Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil, O2. Жалобы начали поступать примерно в пять утра 20 мая. Согласно сайту Downdetector, пользователи сообщали, что не могут совершать звонки, получать смс-сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

Днем 28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии. Тогда в работе железнодорожного транспорта произошел сбой, сотни авиарейсов отменили, магазины и больницы приостановили свою работу. Почему отключилась подача электроэнергии, до сих пор точно неизвестно.

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