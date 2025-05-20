Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов стал сенатором от Архангельской области

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов стал сенатором от Архангельской области. Указ о назначении Борисова подписал глава региона Александр Цыбульский.

«Наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Архангельской области на срок моих полномочий», — цитирует документ ТАСС.

Юрий Борисов занимал пост гендиректора «Роскосмоса» с июля 2022-го по февраль 2025 года. На его место назначили Дмитрия Баканова, занимавшего пост заместителя министра транспорта.

По данным источника РБК, причиной отставки Борисова стала «неопределенность с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что никаких претензий к работе Борисова в должности главы «Роскосмоса» у Кремля нет.

Предшественник Борисова на посту главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также стал сенатором. В 2023 году его назначили членом Совета Федерации РФ от аннексированной Запорожской области.