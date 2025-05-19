США разрешили Австралии отправить Украине списанные танки Abrams

Соединенные Штаты дали разрешение на отправку списанных танков Abrams из Австралии в Украину. По данным австралийского медиа ABC, недавно к отправке морским путем была подготовлена первая партия из 49 танков для Укарины.

Как отмечает ABC, США дали согласие на отправку танков Abrams американского производства в Украину несмотря на то, что в частном порядке американские чиновники сомневались в эффективности такой помощи. В частности, они отмечали, что такую технику сначала будет сложно переправить из Австралии в Украину, а затем ее будет непросто поддерживать в боеспособном состоянии.

Кроме того, цитирует ABC один из американских источников, существуют сомнения в том, что танки Abrams с уязвимой для ударов крышей подходят для сражений, в которых активно применяются дроны.

Официально, подчеркивает издание, сомнения в целесообразности передачи австралийских танков Abrams Украине не озвучивались. Министр обороны Австралии Ричард Марлес, комментируя отправку первой партии Abrams, заявил журналистам: «Мы очень тесно сотрудничали с Украиной, очень тесно сотрудничали с Соединенными Штатами, чтобы увидеть эту отгрузку и увидеть, что танки уже в пути».

Когда Украина сможет получить австралийские танки, не уточняется. Известно лишь, что перед тем, как попасть к ВСУ, танки должны оказаться на одной из баз в Польше. Судя по описанию, речь идет о польской Ясенке — главном хабе военных поставок Украине. В начале апреля оттуда были выведены американские военный и техника, но базу продолжили использовать военнослужащие НАТО и Польши.

В начале марта The New York Times писала, что почти две трети танков Abrams, переданных США Украине, подбиты или захвачены

Украина просила США о поставках Abrams с первых недель войны, однако они были официально одобрены Вашингтоном только летом 2023 года. Партия из 31 танка была передана осенью того же года.

О первом подбитом танке Abrams российские военные сообщали в феврале 2024 года — спустя пять месяцев после начала поставок.