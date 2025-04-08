Командующий силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью сообщил о передислокации американских военных и техники с временной базы в Ясенке, расположенной в Польше в 50 километрах от украинской границы.

Такое решение, пояснил он, связано с экономией бюджета, так как в Польше были созданы капитальные объекты, в которые были вложены значительные средства. Базу в Ясенке продолжат использовать польские военные и силы НАТО.

«Работа по координации военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена под руководством Польши и НАТО при сокращенном военном присутствии США», — подчеркнул генерал Донахью.

Временная база в Ясенке была создана в 2022 году после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Через нее идут поставки военной помощи Украине.

4 марта американские СМИ сообщили со ссылками на источники, что Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине — до тех пор, пока не убедится, что Зеленский «настроен добросовестно вести мирные переговоры». Это произошло через несколько дней после публичной перепалки в Белом доме, куда президент Украины Владимир Зеленский приехал подписывать соглашение по полезным ископаемым. Сделка в итоге так и не была заключена. Позднее NBC News сообщал, что США не будут возобновлять военную помощь Украине, пока не будет заключено соглашение по недрам, однако поставки все же были продолжены. Соглашение по недрам, по состоянию на 8 апреля, подписано не было.