Российские геймеры пожаловались на блокировки аккаунтов PlayStation

Российские владельцы консолей PlayStation, которые регистрировали свои аккаунты на другой регион, пожаловались на блокировки, пишут РБК и iXBT.games.

Волна блокировок от компании Sony началась в мае и затронула аккаунты PlayStation Network, недавно зарегистрированные на территории Турции, Украины и Казахстана.

Как отмечает РБК, от банов в первую очередь пострадали те, кто занимается перепродажей цифровых товаров. Также пострадали обычные пользователи, которые, как пишет iXBT, совершали «виртуальные переезды» из-за региональных ограничений, введенных после начала российско-украинской войны, и ценовой политики некоторых издателей игр.

По наблюдениям пользователей, под бан попали новые украинские аккаунты, на которых совершались транзакции с 8 по 13 мая. Аккаунты, созданные до 8 мая, продолжают работать, независимо от региона. Под блокировки попадают не все такие аккаунты, а уведомление о бане может не прийти. При этом могут заблокировать и настоящих жителей этих регионов.

Пользователи отмечают, что под блокировку попадают как аккаунты с подпиской PlayStation Plus, так и без нее. Многие игроки потеряли доступ к своим играм и сервисам, у некоторых оказались заблокированы и сами консоли, утверждает РБК.

Причины блокировок в Sony не разглашают, пишут издания со ссылкой на пользователей. «В запросе возврата денежных средств они также отказывают и в целом не идут на контакт», — рассказали геймеры.

Вскоре после начала вторжения войск РФ в Украину компания Sony прекратила официальные поставки игровых консолей PlayStation и распространение своего программного обеспечения на российский рынок. Компания, как сообщали издатели, также ограничила активацию своих видеоигр в маркете Steam на территории России и Беларуси.

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