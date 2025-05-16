Зеленский призвал Путина дать российской делегации в Стамбуле «реальные полномочия»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в составе российской делегации в Стамбуле нет ни одного человека, который принимает решения в России. Об этом он написал в своем телеграм-канале вскоре после новостей о завершении российско-украинских переговоров.

По его мнению, на этой неделе был «реальный шанс сделать важные шаги к завершению войны, если бы только Путин не испугался приехать в Турцию».

«Очевидно, что российская делегация, прибывшая в Стамбул, очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это, я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул — хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить. Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия», — говорится в посте Зеленского.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним на переговоры приехали замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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