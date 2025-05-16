В Стамбуле прошли переговоры Украины, США и Турции
Источник: BBC News
Во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла встреча между делегациями США, Украины и Турции, сообщают BBC News и «Суспiльне».
От США в ней участвуют, в частности, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, от Украины — глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Турецкую сторону представляют глава Национальной разведки Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.
По информации корреспондента BBC News Тома Бейтмана, директор по планированию политики Госдепартамента Майкл Энтон отдельно встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским.