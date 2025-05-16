В Стамбуле прошли переговоры Украины, США и Турции

Во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла встреча между делегациями США, Украины и Турции, сообщают BBC News и «Суспiльне».

От США в ней участвуют, в частности, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, от Украины — глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Турецкую сторону представляют глава Национальной разведки Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.

По информации корреспондента BBC News Тома Бейтмана, директор по планированию политики Госдепартамента Майкл Энтон отдельно встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским.

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