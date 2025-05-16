В Стамбуле начались переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины об окончании войны начались в Турции 16 мая, сообщает «Интерфакс». Они проходят во дворце Долмабахче в Стамбуле.

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Россия и Украина проводят первые прямые переговоры с 2022 года. В начале войны стороны встречались в Стамбуле, но весной 2022-го встречи прекратились. С предложением провести прямые переговоры в мае 2025 года выступил президент РФ Владимир Путин. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции, но президент России на переговоры не поехал.

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