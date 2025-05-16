Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, «как только мы сможем это организовать»

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, «как только мы сможем это организовать». Об этом он сказал журналистам после своего визита на Ближний Восток, передает Reuters.

Комментируя предстоящие российско-украинские переговоры, Трамп сказал: «Посмотрим, что произойдет с Россией и Украиной».

Он добавил, что «нам пора просто сделать это». Что конкретно он имел в виду, не уточняется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 15 мая, что в Кремле не ведут подготовку к встрече Путина с Трампом «в ближайшие дни». «Вопрос пока в предметном плане не согласовывался и не поднимался», — сказал Песков.

По мнению Трампа, в мирных переговорах по Украине не произойдет сдвига, пока он и Путин не встретятся.

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