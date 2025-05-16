Сирия планирует печатать банкноты в ОАЭ и Германии. Более десяти лет их печатали в России

Сирия собирается отказаться от печати банкнот нового образца в России. Власти страны планируют наладить сотрудничество в этой сфере с Объединенными Арабскими Эмиратами и Германией, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Власти Сирии уже некоторое время изучают возможности перенести печать купюр в ОАЭ и Германию. Усилия чиновников в этом направлении активизировались после того, как Евросоюз смягчил санкции против Дамаска в феврале.

По данным Reuters, интерес к печати сирийских фунтов уже проявили две немецкие компании: поддерживаемая государством фирма Bundesdruckerei и частное предприятие Giesecke+Devrient.

Новые власти Сирии также планируют изменить дизайн сирийских фунтов, убрав с банкнот портрет бывшего президента Сирии Башара Асада.

Российский Гознак начал печатать банкноты Сирии в 2012 году. До этого печатью сирийских фунтов занималась австрийская фирма. Договор был расторгнут из-за санкций Европейского союза, введенных на фоне гражданской войны в Сирии.

В частности, в феврале Центробанк Сирии сообщал, что в аэропорт Дамаска прилетел грузовой самолет из России, на борту которого были напечатанные на российском Гознаке сирийские фунты. Источник Reuters говорил, что речь идет о «сотнях миллиардов», которые были напечатаны еще во время правления Асада. Их не успели доставить в Сирию до его свержения.

Режим Асадов пал в декабре 2024 года. К власти в Сирии пришла оппозиция, возглавляемая группировкой . Временным президентом страны стал лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа, известный ранее как Абу Мухаммад аль-Джулани. Асад бежал в Россию, где получил убежище.

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Как живет Сирия после свержения Асада

«Мы наконец обрели свободу. Но заплатили за нее огромную цену». Как живет Сирия после свержения Башара Асада? Репортаж Руслана Сулейманова