Сирия планирует печатать банкноты в ОАЭ и Германии. Более десяти лет их печатали в России
Сирия собирается отказаться от печати банкнот нового образца в России. Власти страны планируют наладить сотрудничество в этой сфере с Объединенными Арабскими Эмиратами и Германией, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Власти Сирии уже некоторое время изучают возможности перенести печать купюр в ОАЭ и Германию. Усилия чиновников в этом направлении активизировались после того, как Евросоюз смягчил санкции против Дамаска в феврале.
По данным Reuters, интерес к печати сирийских фунтов уже проявили две немецкие компании: поддерживаемая государством фирма Bundesdruckerei и частное предприятие Giesecke+Devrient.
Новые власти Сирии также планируют изменить дизайн сирийских фунтов, убрав с банкнот портрет бывшего президента Сирии Башара Асада.
Российский Гознак начал печатать банкноты Сирии в 2012 году. До этого печатью сирийских фунтов занималась австрийская фирма. Договор был расторгнут из-за санкций Европейского союза, введенных на фоне гражданской войны в Сирии.
В частности, в феврале Центробанк Сирии сообщал, что в аэропорт Дамаска прилетел грузовой самолет из России, на борту которого были напечатанные на российском Гознаке сирийские фунты. Источник Reuters говорил, что речь идет о «сотнях миллиардов», которые были напечатаны еще во время правления Асада. Их не успели доставить в Сирию до его свержения.
Режим Асадов пал в декабре 2024 года. К власти в Сирии пришла оппозиция, возглавляемая группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Временным президентом страны стал лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа, известный ранее как Абу Мухаммад аль-Джулани. Асад бежал в Россию, где получил убежище.